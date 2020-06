Carlino – Nuovi contatti tra Ibra e Mihajlovic

Torna d’attualità la suggestione Zlatan Ibrahimovic–Bologna.

Come riporta il Resto del Carlino, nuovi contatti tra Sinisa Mihajlovic e l’attaccante svedese in rotta con il club rossonero. Lo strappo consumato tra Ibra e Gazidis sembra portare alla rottura e di questi avvenimenti sarebbe stato messo a conoscenza proprio il tecnico serbo del Bologna, grande amico dell’ex Inter e Juve. Ibrahimovic dal canto suo prende tempo, c’è sul piatto la corte di Sinisa oppure il ritorno in Svezia: il Bologna punta sulla linea verde, investimento per Barrow a gennaio, ma Mihajlovic non ha perso le speranze di accogliere il campione svedese.