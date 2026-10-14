Per pensare di inserire un portiere il Bologna dovrà aspettare eventualmente gennaio e liberare un posto in lista over. Per ora non è infatti possibile intervenire, lo riporta il Resto del Carlino.

La lista per la Serie A del club rossoblù è oggi piena, questo significa che non c'è spazio e modo di intervenire con un terzo portiere. Sempre ammesso che tra gli svincolati ci fosse qualcosa di credibile a cui affidarsi. Fiducia dunque a Pessina e Skorupski. Sarà il lavoro di Palladino in settimana, assieme a quello del preparatore Bianchi, a dover migliorare la situazione. Servirà rimettere in carreggiata entrambi dato che sia Lukasz che Massimo hanno commesso errori gravi in questo avvio di campionato.