Carlino – Negri: “Arna va coccolato. Motta? Per il suo calcio pagherei il biglietto”

Sembra esserci ricucito il rapporto tra Thiago Motta e Marko Arnautovic e oggi il Carlino ne parla con una lunga intervista a Marco Negri, ex bomber rossoblù. L'occhio clinico di Negri può servire ad avere una chiave di lettura sulla costruzione di un rapporto non sempre idilliaco:

'Ho visto e apprezzato i segnali che mandano - le parole di Negri - Il ritiro però è la luna di miele in cui tutto fila per il verso giusto. Poi cominciano le partite vere e si capisce se i buoni propositi si traducono in realtà. Diciamo che tra i due questo può essere davvero un nuovo inizio. Però parliamoci chiaro: se il fatto che si siano scambiati apprezzamenti positivi diventa motivo di interesse pubblico e mediatico è perché qualcosa tra i due prima si era rotto".