Il Bologna ha rischiato una quarta cessione nelle ultime ore di mercato. La Juventus ci ha provato per Juan Miranda, proponendo un conguaglio e Juan Cabal, ma il colombiano ha declinato la destinazione rossoblù.

Cabal era infatti nell'orbita dell'Atalanta, meta preferita dato che c'è il palcoscenico delle coppe, ma alla fine l'accordo tra Juve e Dea non è stato trovato e contestualmente il Bologna ha detto no ai bianconeri per Miranda, dopo ben tre cessioni eccellenti. A poche ore dalla fine i rossoblù non si sarebbero seduti al tavolo senza un adeguato sostituto tra le mani. Ecco allora che lo spagnolo è rimasto e ora si giocherà il posto con Alhassane.