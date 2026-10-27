Senza coppe europee, la chance per chi ha giocato poco arriva proprio nei turni infrasettimanali. Ecco perché a San Siro potrebbe esserci una occasione per diversi rossoblù.

Il Resto del Carlino si sofferma in particolare su Nikola Moro, per ora rimasto spesso a guardare sia con Domenico Tedesco che con Raffaele Palladino. In estate per lui era arrivata una ricca proposta dall'Al Jazira da circa 3.5 milioni di euro l'anno, ma il Bologna si è opposto dopo le cessioni di Lucumi e Castro. Per il Carlino, la dirigenza promise a Moro lo spazio che in passato aveva avuto solo a sprazzi, ma così, per ora, non è andata. Con Palladino, inoltre, 13 minuti col Toro e 14 con l'Inter, mentre a Lecce e Cagliari zero minuti: riserva conclamata. Domani a San Siro il croato potrebbe dunque tornare titolare, nello stadio in cui gioca il suo maestro Luka Modric. Per Moro c'è la necessità di aumentare il minutaggio anche in ottica nazionale.