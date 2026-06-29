Le operazioni Jhon Lucumi e Fabio Miretti sono disgiunte, ma anche legate. Carnevali e Fenucci ne hanno parlato frequentemente negli ultimi giorni, ma non collimano le valutazioni.

Se da un lato il Bologna ha detto no alla proposta bianconera da 15 milioni più bonus per Jhon Lucumi, dall'altro non c'è intenzione di prendere Miretti a 14 milioni di euro entro il 30 giugno, oppure l'operazione viene giudicata difficile dal Carlino. La cessione si rende necessaria in casa Juve per sistemare il bilancio con una plusvalenza, ma il Bologna non vuole agire in entrata senza prima aver incassato. Per ora il mediano resta in attesa, anche se la pista resta viva perché il giocatore piace al Bologna e a Tedesco, anche dopo il 30 giugno.