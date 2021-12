Carlino – Mercato, si cercano altri attaccanti

Il Bologna guarda al mercato delle punte per sostituire Arnautovic e Barrow

Per Marko Arnautovic, uscito ieri al '15 di Bologna - Roma, si teme una lesione muscolare, il che vorrebbe dire rinunciare a lui almeno fino a Natale, mentre incombe la partenza di Barrow in Coppa d'Africa. Sicuramente troveranno più spazio Orsolini, Sansone e Skov Olsen, mentre Sinisa continua a non considerare gli esuberi Santander, Van Hooijdonk, e Falcinelli, per i quali andrà trovata una sistemazione. Attenzione anche al mercato in entrata, dove adesso la priorità sembra essere la punta e non più l'esterno destro, con gli occhi puntati su Roberto Piccoli, che sta trovando poco spazio all'Atalanta, e su Simone Zaza, in uscita dal Torino ma da rivalutare dopo l'infortunio di Belotti. Interessano anche Charles Perez della Roma, e Lasagna del Verona.