Carlino – Mercato, priorità all’esterno destro. In attacco occhi su Piccoli, Kouame e Boye

Tutti i possibili obiettivi di mercato per il Bologna

Il primo obiettivo sarà certamente un esterno destro di ruolo che possa far rifiatare De Silvestri, si monitora attentamente la situazione Reynolds della Roma, non molto considerato dai giallorossi, mentre si attendono novità da osservatori esteri. Si segue anche il mediano Alexandropulos del Panathinaikos, seguito anche dal Milan, ma prima bisognerà risolvere l'incognita legata all'infortunio di Schouten. Per quanto riguarda la prima punta, un vice Arnautovic fisso e affidabile, a parte la conditio sine qua non di cedere Santander e Falcinelli, piacciono Piccoli dell'Atalanta e Kouame, obiettivi non di facile raggiungimento; ci sarebbe una pista estera che risponderebbe al nome di Lucas Boye dell'Elche, mentre rimanendo in Italia interessano anche Zaza, Inglese e Lasagna.