Carlino – Mercato, Orso e Skov: attenzione a gennaio

Attenzione al mercato esterni

Non solo Mbaye, ma anche gli esterni di attacco. Il nuovo modulo non prevede l'esterno offensivo e a soffrirne sono Riccardo Orsolini e Andreas Skov Olsen . I due potrebbero interpretare il ruolo di seconda punta, ma appare un ruolo più disegnato per Sansone .

Il Resto del Carlino sottolinea che se i due si adatteranno a questa nuova soluzione potrebbero restare, altrimenti non è da escludere la richiesta di una cessione. In caso di partenza di uno dei due la società avrebbe le risorse per investire su una punta visto che Van Hooijdonk e Santander non convincono del tutto Mihajlovic. L'obiettivo resta il 18enne Ricardo Pepi di Dallas.