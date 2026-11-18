E' soprattutto sull'attacco la valutazione del Bologna in ottica mercato di gennaio. Il Resto del Carlino si concentra sulla situazione dei centravanti, in particolare Artem Dovbyk e Jay Enem.

Il primo, come noto, potrebbe tornare alla Roma. Il Bologna non eserciterà il riscatto da 17 milioni di euro a fine stagione e Palladino lo sta utilizzando il contagocce, così la Roma valuta il da farsi per evitare che il cartellino si deprezzi ulteriormente. In più, c'è un ingaggio pesante per le casse rossoblù da 2.5 milioni: contatti in atto tra le parti. Poi, Jay Enem. Attualmente, l'attaccante olandese è fermo per una tendinite e rischia di stare ai box fino a dicembre. Al Bologna qualche proposta è arrivata. Prima Lucca, ma ha già rifiutato in passato due volte i colori rossoblù, poi Camarda, ma solo in prestito. Difficile. Infine, il terzino Emil Holm. Lo svedese dovrebbe tornare a febbraio e il Bologna dovrà liberare un posto in lista over per reinserirlo. Ecco allora che una uscita di Dovbyk potrebbe servire non a prendere un altro attaccante ma per far rientrare Holm in lista.