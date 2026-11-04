Sia con Tedesco che con Palladino il Bologna non prescinde da Pobega e Ferguson. Sono loro due i titolarissimi in un modulo che ha ridotto il numero di mediani, passando da tre a due.

Gli altri, per ora, hanno giocato molto poco. Solo scampoli per Moro, El Azzouzi e Libra, mentre Amondarain ora viene testato da esterno destro. Morale della favola: a gennaio arriverà un centrocampista. La dirigenza è al lavoro e la partita di sabato contro il Parma servirà per tenere sott'occhio l'argentino Ordonez. Già in passato nel mirino del Bologna, il centrocampista sta giocando poco in gialloblù e al Velez stazionava proprio in una mediana a due, quando gli scout rossoblù lo avevano messo nel mirino. Se ne riparlerà più avanti, ma il centrocampo rappresenta il reparto dove quasi sicuramente a gennaio si interverrà.