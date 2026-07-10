Jhon Lucumi vuole sfruttare l'ottimo mondiale svolto per fare un salto di qualità concreto: la sua speranza, e la sua volontà, è quella di andare in una big.

Secondo il Resto del Carlino, nonostante ricche proposte di ingaggio, il difensore colombiano avrebbe messo in stand by sia il Nottingham che il Bournemouth e attende un club con cui provare a fare un salto economico e giocarsi i trofei. Ora per Jhon scattano le ferie post mondiale, significa che tornerà a Bologna una volta scaduta la clausola da 28 milioni e questo potrebbe accendere il mercato. Lucumi cerca di capire se le big inglesi possono affondare il colpo, ma attenzione alla Serie A dove Juventus e Inter si sono mosse. La situazione è intrecciata, perché Carnevali si sarebbe attivato su Solet dato lo stallo tra il centrale dell'Udinese e l'Inter, la quale contestualmente ha virato su Lucumi. Sarà una lunga estate.