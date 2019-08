Carlino – Lucas Mineiro, la nuova idea brasiliana

Nuovo nome per il centrocampo del Bologna: si tratta di Lucas Mineiro (23), di proprietà del Vasco da Gama, ma in prestito alla Chapecoense fino al 31 dicembre. Il centrocampista brasiliano sembra corrispondere all’identikit del mediano voluto in questo momento da Mihajlovic: è alto 190 cm e dotato di fisicità.

La complicazione non risiede tanto nel costo del cartellino, il Vasco da Gama chiede infatti una cifra compresa tra i 6/7 milioni, quanto nel fatto che sul ragazzo c’è un forte interessamento della Sampdoria e che il Bologna può prelevare il brasiliano solo in prestito con diritto di riscatto dato che Donsah è stato ceduto con questa formula al Cercle Brugge. Sampdoria che si ritrova nella stessa situazione del Bologna e si guarda attorno per cercare di sostituire adeguatamente Praet, entrambe le società stanno cercando di capire se l’operazione sia fattibile.

Nel frattempo il Bologna non molla Cuellar, ma il Flamengo non è convinto del prestito, non tramontano quindi altre idee di mercato: Andreas Bouchalakis dell’Olympiakos, Mats Rits del Bruges e Sanjin Prcic del Levante. Sono invece stati offerti Danilo del Nizza e Kranevitter dello Zenit. Lo riporta Il Resto del Carlino.