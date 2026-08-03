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A Sartori dissi di prenderlo

Leandro Leonardi ha scoperto Federico Bernardeschi nel 2004. Lavorava per la Fiorentina e Berna giocava nel Ponzano. Il destino avrebbe dovuto portarlo all’Empoli, ma Leonardi decise di portarlo in viola e da lì è partita la carriera del numero 10 del Bologna. Leonardi, tra l'altro, è grande tifoso rossoblù. Queste le sue parole al Carlino.

“A Sartori avevo scritto un anni fa, gli dissi ‘prendi Bernardeschi’. Quando l’anno scorso lo hanno preso al Bologna ho subito ricontattato Giovanni per fare una sorpresa a Berna. In aeroporto mi ero nascosto dietro Sartori, poi da lì baci e abbracci, tanti aneddoti. Lo scorso natale Berna mi ha regalato la maglia del Bologna firmata”.

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