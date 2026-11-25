Anche il Resto del Carlino si tuffa oggi sul tema centravanti. 'L'infausto nove' scrive oggi Marcello Giordano. Mancano i gol delle prime punte, sono solo tre in stagione: tra le prime dieci della classifica solo il Napoli ha segnato così poco.

La rinascita del Bologna è passata da Jens Odgaard, ma si tratta di un adattamento non essendo il danese un centravanti d'area. Fa tanto lavoro prezioso, ma la casella dei gol è ancora ferma a zero. Nel suo ruolo, hanno segnato in tre, ovvero Dovbyk, Enem e Piccoli, ma una sola rete ciascuno. Tra le prime dieci della classe solo il Napoli ha segnato così poco. Inevitabilmente, i sogni d'Europa passano da un bomber. Palladino ha avvertito 'dobbiamo aumentare la produzione' ma o trova una risorsa interna tra i centravanti a disposizione, oppure il club dovrà cambiare la politica di mercato. Per ora, infatti, in caso di cessione di Dovbyk non sarebbe previsto l'innesto di un nuovo centravanti.