Carlino – Le idee per il terzino. Attacco: Odobert se esce Zirkzee

A Thiago Motta manca il sostituto di Andrea Cambiaso, il tecnico spera ancora nel suo ritorno, e nel frattempo sono stati sondati Welington e Calafiori. Il primo, 22 anni, non è accessibile in prestito dal San Paolo, no del club brasiliano, il secondo può tornare di attualità ma tutto passa da un eventuale rilancio del Fenerbahce per Dominguez. In caso di offerta da 15 milioni il Bologna inizierebbe a trattare per un incasso. In uscita anche Van Hooijdonk, il Feyenoord si è defilato e il Bologna attende un possibile rilancio da squadre inglesi. Ieri invece è uscita la voce di Odobert, 18 anni del Troyes, ma il Burnley sarebbe in vantaggio a meno che non decida di andare su Zirkzee. Il legame è Kompany, attuale allenatore del Burnley, che ha allenato l'olandese all'Anderlecht.