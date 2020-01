Carlino – Lazaro non è un obiettivo, si ragiona su Dragovic

Il fatto che l’agente di Valentino Lazaro fosse ieri a Casteldebole ha acceso i tifosi rossoblù, ma l’esterno dell’Inter non sarebbe un attuale obiettivo del Bologna.

Secondo il Resto del Carlino, l’austriaco è vicino a Lipsia e Newcastle e il suo agente ieri era a Bologna per proporre Aleksandar Dragovic, 28 anni del Bayer. Il costo è di circa 9 milioni di euro ma il suo profilo non convincerebbe a pieno dirigenza e allenatore. Proseguono invece i contatti con l’Inter per Dimarco, ma Ausilio vuole un prestito secco, formula che al Bologna non piace. Tra i colloqui con l’agente del terzino sinistro sarebbe però spuntato un altro nome, ovvero Martin Erlic, centrale classe 1998 dello Spezia. Anche questo nome non troverebbe una sponda fertile a Casteldebole.