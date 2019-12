Carlino – Lappalainen è a Bologna, ma per restare?

Terminato il campionato negli Stati Uniti, Lassi Lappalainen è rientrato a Bologna. Il centrocampista finlandese è infatti stato acquistato in estate dai rossoblu per un milione di euro, ed è stato poi girato in prestito annuale ai Montreal Impact, l’altra società di cui Saputo è proprietario. Il classe 1998 ha già fatto vedere ottime cose in Canada, impreziosite da 5 gol in 11 presenze.

Infortunato, il ragazzo ha deciso di venirsi a curare proprio all’Isokinetic di Casteldebole. Ne avrà ancora per qualche giorno, e poi le due società decideranno il da farsi. Nonostante gli Impact abbiano dichiarato di voler trattenere il giocatore fino a giugno, lo staff rossoblu intende prima visionarlo. L’idea è proprio quella di rimetterlo in piedi entro fine dicembre, in modo tale da permettere a Mihajlovic di studiarlo per bene mentre si allena col resto del gruppo. Lappalainen farebbe davvero comodo come sostituto di Sansone.

Fonte: “Carlino”