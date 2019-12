Carlino – La risposta del Bologna al Leverkusen per Tomiyasu

Il mercato di gennaio si avvicina, e il Bologna sta lavorando costantemente per rinforzare la rosa. Mihajlovic ha chiesto almeno un difensore: se Mbaye o Denswil dovessero convincerlo a sinistra, basterà l’arrivo di un centrale. Di certo, però, i rossoblu non possono perdere i loro pezzi più pregiati, specie quei giocatori appena arrivati e che hanno ancora tanto da donare alla causa. Uno di questi è certamente Takehiro Tomiyasu, su cui nelle ultime ore è piombato il Bayer Leverkusen.

Come riporta il “Carlino”, i tedeschi avrebbero offerto per il difensore giapponese – arrivato in estate dal Saint Truiden per 7 milioni – ben 13 milioni di euro. Tuttavia, Mihajlovic non ha assolutamente intenzione di privarsi del classe 1998: per questo motivo, al momento l’offerta del Leverkusen sarebbe stata rispedita al mittente.