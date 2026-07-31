Secondo il Resto del Carlino dovremmo essere vicini al rinnovo di Riccardo Orsolini. Trapela ancora ottimismo da Casteldebole sulla buona riuscita della trattativa.

Per il quotidiano, non risulterebbero sgradite sorprese, anche perché il Bologna ha preservato lo status di Orsolini con l'arrivo di Dovbyk. L'ingaggio dell'ucraino, infatti, sarebbe in parte corrisposto dalla Roma mantenendo Orso il più pagato della rosa. Si parla di circa 2.8 milioni di euro comprensivi di bonus per il numero sette con contratto fino al 2030. La prossima settimana, dunque, dovrebbe essere quella buona per arrivare alle firme.