A Valles disse che l'obiettivo era l'Europa e chissà se oggi pronuncerebbe le stesse parole dopo che Fenucci ha posto al ribasso gli obiettivi parlando di prime dieci posizioni e un calcio divertente.

Fatto sta che Federico Bernardeschi dovrà in qualche modo caricarsi il Bologna sulle spalle. L'infortunio di Riccardo Orsolini, fuori per tre settimane, spalanca le porte della titolarità al numero 10, che con Sassuolo, Napoli e Torino dovrà ricoprire un ruolo chiave. Con l'ossatura portante perduta, Lucumi dietro, Freuler in mezzo e Castro davanti, il reparto dei leader si assottiglia. C'è Skorupski, c'è Ferguson, ma c'è soprattutto Bernardeschi. Il numero 10 dovrà accendere la luce in attacco a suon di gol e assist, con l'obiettivo, perché no, di riprendersi la nazionale.