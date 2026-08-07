Venticinque milioni sì, ma non cash. Secondo il Resto del Carlino, la Juventus avrebbe offerto Juan Cabal e Fabio Miretti per Jhon Lucumi, il grande obiettivo di mercato per la difesa di Spalletti.

Si sa, il Bologna è partito da una valutazione di 25 milioni e su quella vuole rimanere, cifra che la Juve non ha avvicinato ed è ferma sotto i 20, così Carnevali avrebbe provato a inserire due contropartite tecniche. Al Bologna servirebbe un difensore mancino dopo l'uscita di Lucumi, e forse anche un mediano, ma su questo secondo ruolo Tedesco farà una valutazione dopo Brighton, così la Juve avrebbe proposto i due giocatori, che complessivamente avrebbero una valutazione di 25 milioni. Cioè proprio quella di Lucumi.