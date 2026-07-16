Scaduta la clausola da 28 milioni di euro, potrebbe accendersi definitivamente il mercato attorno a Jhon Lucumi. Per il Resto del Carlino, è la Juve la società pronta ad affondare il colpo.

Se ieri si è parlato anche di un interessamento dell'Arabia, con Lucumi che preferisce rimanere in Europa, in Italia Juve e Inter sarebbero intenzionate a muoversi, soprattutto i bianconeri che incasseranno dalla cessione di Muharemovic del Sassuolo. L'asticella fissata dal Bologna è di 25 milioni di euro e i bianconeri sono pronti a lavorare sui bonus, forti dell'imminente incasso. Per Lucumi la priorità sembra quella di parlare con la Juventus e la trattativa potrebbe accendersi, anche con la possibilità di inserire Adzic. Carnevali, infatti, vuole parlare del montenegrino con il Bologna, magari aprendo anche a una cessione definitiva.