Carlino – Julian Gamble nuovo centro della Virtus

Era stato annunciato che la squadra in vista della stagione 2018/2019 sarebbe stata composta seguendo i dettami di Sasha Djordjevic, coerentemente a ciò è stato prelevato il giocatore ex Nanterre Julian Gamble che comporrà l’asse play-pivot assieme a Teodosic. Gamble, classe 1989, alto 208 centimetri, rappresenta il centro ideale per il gioco del tecnico serbo grazie alla sua fisicità. Inizia quindi a delinearsi un quintetto composto da Teodosic come play, Gamble come centro, Frank Gaines nel ruolo di guardia, Kyle Weems e Vince Hunter rispettivamente ala piccola e ala grande. Su quest’ultimo la trattativa procede a rilento e nessuna delle parti lascia l’impressione di voler cedere qualcosa da un punto di vista economico. Prelevato anche il classe 1995 Alekej Nikolic dal Partizan Belgrado, a cui sarà ceduto Dejan Kravic. Lo riporta Il Resto del Carlino.