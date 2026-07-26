Sono le ore della tensione sull'asse La Plata-Bologna per Mikel Amondarain. Da Casteldebole si considera chiusa la trattativa per il mediano argentino con un accordo raggiunto per 10 milioni più bonus, ma ancora i documenti contro firmati dall'Argentina non sono arrivati e si medita anche di far giocare il mediano questa sera.

Lo riporta il Resto del Carlino che parla di una certa trepidazione a Casteldebole, perché l'Estudiantes potrebbe utilizzare la strategia dell'attesa per favorire un rilancio dalla Premier League, in particolare dal Nottingham che ha seguito Amondarain nelle ultime settimane. Il Bologna ha invece l'accordo con il giocatore per un quadriennale da 7-800mila euro a stagione e adesso gli occhi di tutti saranno proiettati a stasera, alle 22.15, quando l'Estudiantes debutterà nel torneo di Clausura contro l'Independiente. Li sì capirà se Amondarain scenderà in campo oppure no.