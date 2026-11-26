Artem Dovbyk potrebbe tornare in Spagna a gennaio. Avviati i contatti da parte del Valencia con l'entourage dell'attaccante ucraino per sondarne la disponibilità.

Dovbyk, per ora, avrebbe aperto la porta al ritorno in Liga, dove fu capocannoniere con il Girona, e il Valencia avrebbe già contattato la Roma per capire i margini di manovra dell'operazione. I giallorossi non vogliono fare deprezzare ulteriormente Dovbyk, che a Bologna non ha trovato minutaggio, e sono aperti a un'altra sistemazione. Dovrà essere d'accordo anche il club rossoblù, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni ma con in carico 2.5 milioni di euro sui 3 di ingaggio del giocatore. C'è margine per una uscita, soprattutto a fronte dell'apertura del giocatore verso la destinazione valenciana.