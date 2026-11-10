Una ventina di minuti in sei gare con Raffaele Palladino. L'avventura di Artem Dovbyk al Bologna non è decollata e la convocazione della nazionale ucraina potrebbe aiutare.

La chiamata per Artem è arrivata in seguito all'infortunio di Ponomarenko della Dinamo Kiev, così il ct Maldera ha scelto l'attaccante del Bologna in prestito dalla Roma per sopperire alla mancanza di attaccanti. Con la maglia rossoblù, per ora, un solo gol al Sassuolo a settembre, ma anche il cambio di panchina non ha dato a Dovbyk il minutaggio sperato. Fenucci ieri ha parlato di 'problemi di natura mentale più che fisica o tecnica' e allora chissà che questo giro in nazionale non possa essere utile anche al Bologna e ritrovare, tra due settimane, un attaccante rinato. Anche perché gennaio è dietro l'angolo, sottolinea il Carlino, e con esso le riflessioni sul mercato. Il fine prestito a metà stagione è una ipotesi non più da escludere.