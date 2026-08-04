La dirigenza del Bologna, di concerto con Domenico Tedesco, ha stabilito che il rinforzo a centrocampo può attendere. Il Bologna a trazione anteriore piace al neo tecnico.

Non è una scelta definitiva, ma nuove valutazioni verranno fatte dopo le amichevoli con Pisa e Brighton, per capire come e se muoversi. Affari a centrocampo in standby, anche se ci sono stati sondaggi per Folorunsho, Brescianini, Kjaergaard e Dzodic. Un ragionamento verrà fatto anche su Bernardeschi, se cioè proseguire con l'idea mezzala o se verrà riportato largo a destra. E Odgaard? Non sarebbe in discussione. In avanti, però, si attende l'evolversi della situazione Dallinga. Valencia, Lens e Werder Brema sono sulle sue tracce e in caso di uscita gli occhi sono su Pinamonti, Esposito e Guiu. Il Carlino, tornando alla mediana, non esclude Peer Koopmeiners, che ha rifiutato il rinnovo con l'Az Alkmaar.