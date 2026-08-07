Il Bologna continua a cercare un centravanti nel caso in cui riuscisse a cedere Thijs Dallinga. Per il Resto del Carlino spunta la soluzione Roberto Piccoli dalla Fiorentina.

Il tutto è ovviamente subordinato alla partenza dell'olandese e la dirigenza valuta diversi profili sul mercato italiano e internazionale. Per il quotidiano, restano in lista Guiu del Chelsea e Ferguson del Brighton, a cui si aggiungono dall'Italia Vaz della Roma e Pinamonti del Sassuolo. L'ultimo nome sarebbe invece Piccoli della Fiorentina, per cui il Bologna avrebbe avviato i contatti ieri. Molto dipenderà dalla formula con cui verrà ceduto Dallinga: in caso di prestito il Bologna preleverà un centravanti in prestito con riscatto, altrimenti agirà a titolo definitivo.