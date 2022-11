Carlino – Il mercato passa da Kasius, Vignato e Sansone

Nonostante Thiago Motta abbia di fatto recuperato e rivalutato tanti giocatori, ce ne sono ancora alcuni ai margini delle rotazioni per diversi motivi. I tre più indiziati a lasciare Bologna a gennaio sono dunque Denso Kasius (limitato da un infortunio e Motta lo vede esterno alto e non terzino), Nicola Sansone (in scadenza di contratto) ed Emanuel Vignato (poco utilizzato). L'allenatore avrebbe espresso alla dirigenza la volontà di lavorare con circa 22 giocatori di movimento più i portieri e oltre ai tre sopracitati il mercato di gennaio dovrebbe portare all'uscita anche di Musa Juwara. Il tutto a meno che qualcuno di quelli vicini alla scadenza, come Soriano, o di quelli limitati dal modulo (Zirkzee) non chiedano la cessione a gennaio. Ecco allora che a fronte della cessione di due o tre pedine in esubero il Bologna potrà poi agire sul mercato in entrata.