Uscito Remo Freuler a centrocampo si è aperto un buco nero enorme, scrive oggi il Resto del Carlino. L'uscita a parametro zero dello svizzero pesa e per ora i sostituti non sono stati all'altezza.

Il rebus per Domenico Tedesco è di difficile soluzione, dato che nel suo modo di intendere calcio la zona centrale è nevralgica, ma lì la qualità sembra latitare. Prima era stato scelto El Azzouzi, che al netto dell'infortunio non è sembrato all'altezza del compito, ora invece il peso della regia è sulle spalle di Ferguson, ma lo scozzese è tutto tranne che regista e così l'unico vero playmaker sarebbe Moro, che ha tempi e geometrie. Ma perché il croato non è stato ancora impiegato? Tedesco ha parlato di una condizione ancora precaria, ma appare strano dato che il croato ha cominciato a lavorare sui campi il 23 luglio e ormai sono passati due mesi.