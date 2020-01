Paz sta per lasciare Bologna

Il Bologna si sta muovendo molto sul mercato. Acquistati Dominguez e Vignato, i rossoblù hanno appena ottenuto il sì di Barrow; inoltre, manca pochissimo per ottenere una risposta affermativa anche da Ibanez. Proprio quest’ultimo, giovane difensore brasiliano dell’Atalanta, spingerebbe il Bologna ad una cessione in quel ruolo. Come riporta infatti il “Carlino”, sta per lasciare Casteldebole Nehuén Paz, difensore argentino che non ha praticamente mai avuto spazio con Mihajlovic.

Due opzioni per la sua prossima destinazione: Canada o Argentina. In virtù della sinergia con il Montreal Impact, il Bologna vorrebbe cederlo in prestito al club che milita in Mls; Paz, però, spinge per tornare in patria al Boca Juniors, con cui l’agente avrebbe già avviato i primi contatti. In ogni caso, sarà una perdita indolore per i felsinei.