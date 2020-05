Carlino – Il club frena su Ibrahimovic

Se per il Corriere dello Sport l’affare è possibile, per il Resto del Carlino è molto più complicato.

Il contatto Sinisa Mihajlovic-Zlatan Ibrahimovic da solo non basta per riaccendere il sogno svedese in rossoblù. A frenare l’operazione sarebbero gli eccessivi costi e le strategie del club, votate di più sui giovani che sui giocatori a fine carriera. I 5 milioni di ingaggio richiesti dallo svedese erano ritenuti una cifra impossibile prima e lo sarà ancora di più nel calcio post coronavirus. Al momento non possono essere stimati budget di mercato: si contano prima le perdite che, secondo il diesse Riccardo Bigon, potrebbero avere ripercussioni maggiori sulla prossima stagione. Insomma, ad oggi appare per il Bologna una operazione difficilmente realizzabile.