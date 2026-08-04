Cambia la situazione attorno a Jhon Lucumi e la Premier inizia a muovere i primi passi. Il colombiano aspetta la Juventus, ma da Torino l'offerta giusta non è arrivata.

I bianconeri sono fermi a circa 18 milioni di euro, mentre il Bologna ne chiede minimo 25. Si rischia il braccio di ferro se dalla Continassa non dovesse partire una proposta al rialzo. E mentre Lucumi aspetta e spera nella Juve, si muove la Premier League. Il Chelsea ha ceduto Chalobah al Como e ha incassato, così potrebbe reinvestire su Lucumi. Sul difensore anche il Manchester United, ma anche il Nottingham è pronto a mettere 20 milioni più bonus. Jhon vuole un top club e aspetta la Juve, ma non sarebbe la prima volta che l'Inghilterra sbaraglia la concorrenza come successo con Calafiori e Ndoye.