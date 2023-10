Carlino – Il cantiere Sartori funziona: il Bologna vola dopo la rivoluzione estiva

Dopo i miracoli di Chievo e Atalanta, pnto su Giovanni Sartori oggi sul Carlino che ripercorre i numeri del Bologna di Motta, e sono impressionanti nell'ultimo periodo. Sconfitta solo dal Milan il 20 agosto, la squadra ha infilato otto risultati utili consecutivi ma quell'unico ko resta tale se si considerano le ultime 14 partite giocate, cioè prendendo in considerazione anche il finale della scorsa stagione chiusa poi con il record di 54 punti. E la partita contro il Frosinone, per il Carlino, spiega bene il lavoro profondi di Sartori nell'allestimento della rosa, con una panchina di valore in cui Thiago ha pescato Kristiansen (15 milioni) e Ndoye (7.5), mentre sono rimasti a guardare Karlsson (10 milioni) e Fabbian (6 milioni), con Posch (5,5) e Lucumi infortunati. La rivoluzione voluta dal direttore tecnico è andata a buon fine, con i suoi tempi, tutti racchiusi sul finale di agosto, ma oggi la squadra è dove voleva essere con la possibilità di salire ancora. Difficile sapere se il Bologna potrà essere da Europa, come successe con Chievo e Atalanta, chiosa Giordano, ma di sicuro non era così solido neppure prima del lockdown Covid quando si issò a 4 punti dalla zona europea.