Carlino – Il Bologna torna su Kouame

Il Carlino fa i nomi di Bonazzoli, visto alla Salernitana ma di proprietà della Sampdoria, potrebbe esserci un colloquio con il suo agente nei prossimi giorni, e di Christian Kouame, che dunque torna in auge dopo tre anni. Kouame è stato un pallino di Sinisa nel 2019, la prima opzione per il cambio di Palacio, e dal Belgio si mormora come possa tornare un nome buono per i rossoblù.