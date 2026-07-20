Dopo circa una settimana di standby, dove il Bologna ha provato a chiudere per Mikel Amondarain, si registrano nuovi contatti sull'asse Emilia-Belgrado per Ognjen Ugresic.

Nel frattempo il centrocampista era stato cercato da Udinese e Rangers, ma il Partizan ha rifiutato proposte da 5 milioni mentre il Bologna sarebbe tornato in corsa con una offerta di 6 milioni più percentuale sulla rivendita e anche con il cartellino di Ilic per far quadrare i conti circa sui 10 milioni di euro. Nel frattempo il campionato serbo è partito e Ugresic ha iniziato la sfida con il Zemun dalla panchina, entrando e segnando il due a uno nella ripresa. Inoltre, giovedì il Partizan avrà i preliminari di Conference League contro lo Strassen. Va ricordato che il Partizan è stato sanzionato dalla Uefa per motivi di fair play e il Bologna attende di capire se la nuova proposta potrà andare a bersaglio.