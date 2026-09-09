Nonostante la linea verde stanziata dalla società il Bologna continua

ad affidarsi ai suoi uomini di maggior esperienza. Al di là delle prestazioni fornite, il Resto del Carlino ha evidenziato come nelle partite giocate fino ad ora dal Bologna sia balzato agli occhi un dato su tutti; l'età media dei giocatori impiegati.

Se da una parte è stato molto coraggioso e apprezzabile, lanciare giovani dalle qualità di Libra, Amondarain e Helland, dall'altra non si può trascurare come il Bologna sia una delle squadre più anziane, con un'età media di 26,6 anni. Nonostante le buone basi per il futuro, "Non è ancora un Bologna per giovani" come riferisce Massimo Vitali. E in tutto ciò c'è chi si trova al di sopra del Bologna? Sì, ed è proprio il suo prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri. Se c'è chi si posiziona sopra c'è anche chi si trova al di sotto, un esempio lampante è quello del Frosinone, guidata da un Raimondo, che da queste parti conoscono molto bene. A lui si aggiungono altri rossoblù in rampa di lancio in prestito, Caccavo e Tomasevic giusto per citarne alcuni. Insomma, sicuramente ad oggi lo spazio ai giovani è limitato, ma soprattutto con Tedesco in panchina, il futuro in quel di Bologna è più roseo di quello che sembra.