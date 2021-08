Carlino – Il Bologna respinge la viola per Orso

Il Bologna ha rifiutato una offerta per Orsolini

Ieri la Fiorentina ha bussato di nuovo alla porta di Casteldebole per il numero sette rossoblù, come riporta il Carlino, ma l'offerta in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni è stata prontamente respinta dal Bologna che ne vorrebbe 15 subito. Ovviamente, non è escluso che una nuova proposta possa essere riformulata oggi, con Italiano che preme per avere un esterno: primo obiettivo Berardi, poi Messias del Crotone, c'è forte il Milan, e appunto Orsolini che però appare l'opzione meno probabile.