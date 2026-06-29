Dopo due anni la telenovela si ripete. All'epoca fu Riccardo Calafiori, per settimane considerato un nuovo giocatore della Juve, ma la Vecchia Signora si scontrò con la valutazione del Bologna, che infatti attese e trovò a luglio la ricca offerta dell'Arsenal da quasi 50 milioni di euro.

Oggi la storia si ripete con Jhon Lucumi e ancora una volta, almeno per ora, il Bologna ha respinto l'assalto della Juve. L'offerta dei bianconeri per il colombiano sul Carlino viene definita 'irrisoria': 15 milioni più bonus per arrivare a 18. Da un lato Lucumi sarà il finanziatore del mercato del Bologna, ma non a quelle cifre. La valutazione è superiore ai 20 milioni di euro, soprattutto nella finestra di validità della clausola. Il Bologna, inoltre, può sfruttare la vetrina mondiale, dove Lucumi ha fermato anche Cristiano Ronaldo nell'ultima partita del girone. La Premier potrebbe arrivare a breve.