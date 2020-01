Carlino – Il Bologna ora ha fretta: c’è un’altra squadra su Vignato

Il Bologna è molto attivo sul mercato. Oltre ai tentativi di acquisto – seppur in prestito – di Barrow e Ibanez dall’Atalanta, i rossoblu hanno da tempo messo nel mirino Emanuel Vignato, talento classe 2000 del Chievo. Il ragazzo ha già accettato la destinazione Bologna per la prossima estate – con sullo sfondo un contratto quinquennale – e il Chievo si è già accordato dal punto di vista economico con la società rossoblu per la cessione a titolo definitivo: 2 milioni di euro è il costo del suo cartellino.

Tuttavia, sebbene il procuratore di Vignato sia lo stesso di Soriano e Sansone, il Bologna teme che l’affare gli sfugga da sotto il naso: lasciando il giovane in prestito per altri 6 mesi a Verona, altre squadre potrebbero tentare di convincerlo a giugno una volta svincolatosi dal club clivense. Il Bologna ha quindi fretta di ottenere la firma del trequartista non solo per metterlo a disposizione di Mihajlovic il prima possibile, ma anche per evitare eventuali imprevisti: come riporta il “Carlino”, infatti, su di lui ci sarebbe anche il Cagliari. Non dovesse esserci l’ufficialità nel mercato di gennaio, i sardi proveranno a fare lo scherzetto agli emiliani in estate.