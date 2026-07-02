Ognjen Ugresic il primo obiettivo di mercato del Bologna di questi giorni di luglio che avvicinano il via ufficiale della stagione. Anche il Resto del Carlino va sulla pista del mediano del Partizan Belgrado, ma la trattativa non è ancora chiusa.

Il Bologna prova ad agire in fretta per anticipare la concorrenza e dare un mediano a Tedesco stante il mancato riscatto di Sohm, il contratto di Freuler scaduto e le vacanze di Ferguson post mondiale, mentre Moro è ancora in corsa con la sua Croazia. Per il Carlino la valutazione dei serbi è alta, circa 15 milioni, mentre il Bologna è fermo a 7 e vuole inserire Ilic, valutato 6, nella trattativa, più una percentuale sulla rivendita. La concorrenza più pericolosa è quella del Feyenoord, che può offrire anche la vetrina della Champions League.