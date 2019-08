Carlino – Il Bologna ha proposto a Dominguez di arrivare a gennaio

Bologna su Nicolas Dominguez, notizia ormai certa e confermata dallo stesso giocatore. Resta però il problema slot extracomunitari e l’impossibilità del Bologna di prelevare un giocatore non passaportato a titolo definitivo.

Secondo il Resto del Carlino, i contatti tra l’entourage del giocatore e il Bologna sono continui, ma l’affare non è chiuso. Il club è intenzionato a pagare la clausola ma non può tesserare il giocatore in questa sessione, lo potrebbe fare solo in prestito con diritto di riscatto. Per questo motivo il Bologna avrebbe proposto a Dominguez di rinviare il suo sbarco in Italia a gennaio. Il Velez dal canto suo tenta la carta del rinnovo e innalzamento della clausola a 25 milioni.