Anche sul Resto del Carlino c'è oggi un retroscena di mercato. Il Bologna era praticamente a un passo dal chiudere l'operazione con la Roma per il giovane Alessandro Romano, ma avrebbe poi cambiato idea su indicazione di Domenico Tedesco.

Il centrocampista era di rientro dal prestito allo Spezia, dove si era messo in luce in B, e Sartori e Di Vaio erano pronti a chiudere l'operazione a sei milioni di euro, ma il neo tecnico Domenico Tedesco ha indicato pedine più pronte per la mediana, dove probabilmente uscirà Remo Freuler a parametro zero, e così non se n'è fatto nulla e il calciatore è finito al Cagliari. Questa mossa potrebbe significare una cosa, ovvero che il Bologna sarebbe intenzionato a chiudere una o due operazioni e centrocampo in vista del ritiro di Valles, magari con giocatori più pronti.