Il Bologna ha messo in stand by Miretti e prova a sondare piste alternative. Fatta una offerta da 10 milioni più il 30% sulla futura rivendita per Peer Koopmeiners, ma la dirigenza è tornata forte anche su Jordan James, perché gli innesti in mediana dovrebbero essere due.

Il centrocampista gallese di 19 anni è di proprietà del Rennes, ma nell'ultima stagione ha giocato in Serie B inglese con il Leicester, mettendosi in mostra con 11 gol e 4 assist. Ecco perché il Bologna è tornato sulle sue tracce. Attenzione però alla concorrenza, ci sono Atalanta, Villareal e Crystal Palace sul giocatore. Un altro aspetto da non sottovalutare è relativo alla preparazione estiva. Il 7 luglio, data del raduno, Ferguson sarà ancora in ferie, idem Moro se non sarà ancora dentro al mondiale con la Croazia, mentre Freuler è corteggiato dalla Roma e oggi scade il contratto e Sohm non verrà riscattato. Tedesco si ritroverà privo del reparto di mezzo e qualche innesto diventerebbe basilare.