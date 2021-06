Carlino – Il Bologna cambia: arrivano Bonifazi e Seck

Si va verso una difesa a tre, l'ingaggio dell'ex Udinese non esclude Lyanco. Il giovane senegalese potrebbe essere prestato

L'operazione si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro, con il secondo che potrebbe andare a giocare in prestito. Kevin sarà il rinforzo per la difesa: per lui è pronto un quadriennale da 600-700 mila euro. Vista la mancata conferma di Antov, restano vive anche le piste che portano a Lyanco, Rugani e Benatia. Bonifazi in carriera ha sempre giocato a 3, ecco perchè il suo acquisto potrebbe portare Sinisa Mihajlovic a cambiare sistema di gioco. Proseguono anche i contatti per Marko Arnautovic, per il quale si attende la liberatoria dallo Shanghai SIPG. La sensazione è che la chiusura della trattativa arriverà quando l'Austria uscirà dall'Europeo e, ironia della sorte, la prossima avversaria dei biancorossi sarà proprio la nostra Nazionale, sabato sera a Wembley.