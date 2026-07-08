Ieri è stato il primo ad arrivare, ma su di lui aleggia ancora la telenovela per il rinnovo di contratto. Il via ufficiale alla nuova stagione servirà anche ad avere un colloquio tra il Bologna e Orsolini.

L'offerta dei rossoblù è chiara e nota da tempo: 2 milioni di parte fissa più bonus per salire a 2.5. E' il limite massimo nei parametri del club e ora la palla è tutta nelle mani di Orsolini, che dovrà fornire una risposta. Il rientro a Casteldebole servirà per avere un ulteriore confronto col giocatore, proprio nei giorni dove il Besiktas di Vincenzo Italiano si è ripresentato sulle sue tracce. Il Bologna non ha fissato un prezzo di vendita e vuole rinnovare il contratto con Orso, ma si riserva di incontrare il giocatore per capire le sue intenzioni. Infine, una nota sull'attacco. In caso di uscita di uno tra Dallinga e Castro, il Bologna cerca Kieron Bowie del Verona, Giacomo Koloto del Basilea e Winslay Boteli del Sion.