Carlino – Idea Tomiyasu in mezzo, quale futuro per Danilo?

Sono tre i giocatori in scadenza di contratto, tutti e tre senatori: Rodrigo Palacio, Angelo Da Costa e Danilo Larangeira. Sui primi due sembra essere scontato il rinnovo, il portiere è uno dei leader dello spogliatoio, l’attaccante è un fedelissimo di Mihajlovic e il club avrebbe già comunicato al trenza la volontà di proseguire. Ma quale sarà il futuro di Danilo?

Secondo il Resto del Carlino, l’idea del Bologna sarebbe quella di spostare Tomiyasu in mezzo e di insistere su Denswil e Bani, per questo esisterebbe qualche dubbio in più sul rinnovo di Danilo. ‘Prima dell’inizio della quarantena, il Bologna aveva già prenotato il volo per un calciatore straniero e c’erano contatti per far arrivare un secondo calciatore a visionare le strutture: entrambi erano difensori’, scrive il Carlino. Si tratterebbe di un terzino destro, quindi al posto del giapponese in fascia, e un centrale. ‘Danilo potrebbe quindi non essere intoccabile – conclude il giornale – 35 anni e circa 800-900mila euro di ingaggio netti rischiano di essere ritenuti troppi, in chiave rinnovo’.