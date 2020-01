Carlino – Girandola di attaccanti a Bologna

Mattia Destro sta per lasciare (forse) definitivamente il Bologna. Quel ‘forse’ è legato a due fattori. Il primo è che l’attaccante rossoblu ieri ha sostenuto e superato le visite mediche per il Genoa, ma la società emiliana – nonostante il contratto del numero 22 scada nel giugno prossimo – cederà il ragazzo in prestito gratuito e non ancora in maniera definitiva; il club di Preziosi – che pagherà l’elevato stipendio dell’attaccante – si è poi riservato un’opzione di rinnovo qualora Destro dovesse far bene nel girone di ritorno. Il secondo fattore riguarda invece la Roma, la società da cui il Bologna ha prelevato il centravanti nell’estate del 2015: non avendo Destro raggiunto i bonus concordati, manca ancora l’ok definitivo da parte della società giallorossa. Salvo imprevisti o ritardi dovuti a ripensamenti, l’ufficialità dovrebbe arrivare in giornata.

