Carlino – Giornata decisiva per il futuro di Barrow

Oggi si deciderà il destino di Musa Barrow . L'attaccante gambiano non sta facendo bene in questa stagione in rossoblù e la società sta riflettendo sulla trattativa impostata due giorni con i turchi del Galatasaray .

Come riporta il Resto del Carlino, il club turco aveva fatto la sua proposta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il Bologna ha rifiutato e ha rilanciato proponendo un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Per il momento non sono arrivate risposte da Istanbul, ma ci sarà tempo fino all'8 febbraio, giorno di chiusura del mercato in Turchia. Si attendono nuovi sviluppi nella giornata di oggi, dopo che ieri il Galatasaray ha sondato il terreno per arrivare a Jovic della Fiorentina. La Viola ha risposto con un secco no.